Reischmann bleibt an den Profiläuferinnen dran

Für Marcus Heller und Anne Reischmann aus Ravensburg ist die Challenge Heilbronn der erste Höhepunkt der Triathlonsaison gewesen. Gestartet wurde bei dem gut besetzten Rennen, unter anderem mit dem Hawaii-Sieger von 2014, Sebastian Kienle, über die Distanzen 1,9 Kilometer Schwimmen, 88 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen.

Nach anfänglichem Gedrängel im Wasser fanden die beiden Ravensburger ihren Rhythmus und beendeten das Schwimmen mit guten Zeiten. Marcus Heller (DAV Ravensburg) kam nach 28:53 Minuten als 15. aus dem Wasser, Anne Reischmann (TG 1848 Bad Waldsee) folgte 30 Sekunden später auf Rang drei in der Frauenwertung. Die Radstrecke stellte für die Athleten mit vielen knackigen Anstiegen und einem Ausflug in die Weinberge eine Herausforderung dar. Die Wettkampfrichter achteten genau auf das Windschattenverbot und ahndeten die Missachtung konsequent mit Zeitstrafen. Heller und Reischmann waren davon nicht betroffen. Nach 2:30 Stunden (Heller) und 2:37 Stunden (Reischmann) wurde zum Halbmarathon gewechselt.

Dieser musste in vier Runden durch die Innenstadt und am Neckar entlang zurückgelegt werden. Als zweite Frau nach dem Radfahren versuchte Reischmann die Lücke zur führenden Britin zu schließen, was anfangs gelang. Gegen Ende des langen Wettkampfes schwanden ihr jedoch die Kräfte und sie erreichte in 4:36, 22 Stunden als zweite Altersklassenathletin das Ziel. In der Wertung mit den Profis bedeutete dies Platz sieben bei den Frauen. Erfreulich für die TG-Athletin war, dass der Abstand zu den weiblichen Profis nicht allzu groß war, was Motivation für die anstehende Trainingsphase und die kommenden Rennen gibt.

Marcus Heller heftete sich nach dem Radfahren an die Fersen der niederländischen Profiathletin Yvonne van Vlerken, die bereits Triathlonklassiker wie die Challenge Roth gewonnen hat. Der DAV-Athlet beendete sein Rennen nach 4:27,49 Stunden auf dem 17. Platz im Männerfeld und durfte sich über Platz drei in der Altersklasse M35 freuen. Für beide steht nun das Training im Fokus. Heller startet dann beim Ironman in Zürich, Reischmann Ende Juli in Ladenburg und Heidelberg. Beide Rennen gehören zum Rhein-Neckar-Cup, in dem die Ravensburgerin um die vorderen Plätze mitmischt. Den Grundstein legte sie mit einem Sieg beim ersten Rennen des Cups in Mußbach.