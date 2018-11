Reischachschüler lernen in Zagreb die Finanzwelt besser kennen

Neun Schüler der Immendinger Reischachschule sind mit ihren Lehrern zu einem ersten Treffen des Projekts „Erasmus+ – My financial future in my hands“ nach Zagreb geflogen. Dort trafen sie sich mit Schülern ihrer Partnerschulen aus der kroatischen Hauptstadt, aus Stockholm in Schweden und aus Gela in Sizilien für eine Zusammenkunft innerhalb des zweijährigen Projekts. „Erasmus+“ ist ein Förderprojekt der Europäischen Union zur Zusammenarbeit im Bildungsbereich. Bereits im Frühjahr tauschten sich Lehrer verschiedener europäischer Schulen auf Bildungsplattformen über mögliche Themen aus. Man einigte sich auf eine Projektarbeit, in der die Teilnehmer die Grundlagen des Umgangs mit Finanzen erlernen sollten. In Zagreb stellten sich die Schüler unter anderem die Frage: „Wie kann ich mein eigenes finanzielles Budget als Schüler planen und verwalten?“ Bei einem Besuch der Börse in Zagreb erfuhren die Jugendlichen die Grundsätze des Aktienhandels und auch Vorträge in der kroatischen Nationalbank standen an. Sechs der neun Teilnehmer aus Immendingen waren in Gastfamilien untergebracht. Regionale Gepflogenheiten, Spezialitäten und die fremde Sprache trugen zu einem ganzheitlichen Erlebnis bei. Bereits im Frühjahr 2019 findet der nächste Austausch der Schüler aus vier Nationen statt – dann in Immendingen. (jf) Foto: Reischachschule