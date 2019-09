Reinstetten II hat SV Rissegg zu Gast

Die SGM Reinstetten II hat in der Fußball-Kreisliga B II am Donnerstag, 26. September, den SV Rissegg zu Gast. Anpfiff ist um 18 Uhr in Hürbel.

Beide Mannschaft halten sich derzeit im Mittelfeld der Tabelle auf. Die SGM ist mit sieben Punkten Siebter, der SV Rissegg liegt mit fünf Punkten auf Rang neun. Der letzte Sieg liegt für beide Mannschaften schon einige Wochen zurück, auch am vergangenen Wochenende verloren beide Teams.

Die SGM Reinstetten II unterlag dem Tabellenzweiten FV Rot mit 1:2, der SV Rissegg musste sich Inter Laupheim geschlagen geben. Ein Favorit ist folglich schwer auszumachen für diese Partie.