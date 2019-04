Reinhold Ruedel gibt sein Amt ab

MASELHEIM (sz) - Bei der Mitgliederversammlung des Musikvereins Maselheim hat Reinhold Ruedel sein Amt als Vorsitzender an Joachim Ruedel abgegeben. Doris Baierl und Sabine Lehmann wurden ebenfalls als Kassenprüferin gewählt. Als Beisitzerinnen wurden Leonie Wenger und Angelika Bogenrieder im Amt bestätigt.

In diesem Jahr steht das Fest zum 100-jährige Vereinsjubiläum an. Gefeiert werden soll am Mittwoch, 20. November, mit einem Konzertabend in Maselheim, zu dem die Big Band der Bundeswehr aufspielt.

Mit einer Bilderpräsentation erinnerte Vorsitzender Reinhold Ruedel an die zahlreichen Auftritte im vergangenen Vereinsjahr. Bei vielen Festen und Tanzveranstaltungen in der Region werden die Maselheimer Musikanten und die Tanz- und Partyband In Motion nun schon seit Jahren engagiert, zum Beispiel beim „Tanz in den Mai“ in Bad Buchau, bei Gartenfest in Schemmerberg, oder bei der Brauerei Ott in Bad Schussenried.

Jugendleiter Joachim Ruedel informierte über die Jugendarbeit. Derzeit werden 26 Kinder und Jugendliche ausgebildet. Die Auszubildenden lernen Posaune, Saxophon, Trompete, Schlagzeug, Querflöte und Klavier.

Zur Kooperation „Schule und Musikverein“, die vor allem auf musikalische Früherziehung abzielt, gehören derzeit 45 Kinder. Ihr Können konnten die Kleinen beim Frühlingsfestival letzten April und bei verschiedenen Schulveranstaltungen unter Beweis stellen.

Für guten Probenbesuch bei den Erwachsenen erhielten für 100-prozentige Anwesenheit Josef Bochtler und Eugen Ruedel und für nur zwei Fehlproben Wendelin Ruedel ein Geschenk.

Langjährige Mitglieder geehrt

Walter Engeser, stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender, nahm in diesem Jahr die Ehrungen vor. Richard Schlachter wurde für 40 Jahre aktive Tätigkeit geehrt und Theo Faller erhielt eine Ehrennadel in Gold für 50 Jahre aktive Tätigkeit. Für 20 Jahre aktive Tätigkeit wurde Maximilian Ruedel geehrt.

Zum Abschluss bedankte sich Christoph Brekel bei bei dem scheidenden Vorsitzenden Reinhold Ruedel für seine neunjährige Tätigkeit als Vorsitzender. Ruedel habe den Verein souverän mit „viel Herzblut und Sachverstand“ geführt. Unter Anderem regelte er mit großem persönlichen Arbeitseinsatz auch die zum Teil verheerenden Schäden, die das Hochwasser in den Räumen des Musikvereins drei Mal in Folge angerichtet hatte. Insgesamt habe er viel zum Erfolg und zur guten Kameradschaft des Vereins beigetragen.