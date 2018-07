Reinhold Messner eröffnet fünftes Bergmuseum

Bozen (dpa/tmn) - Reinhold Messner eröffnet sein fünftes und letztes Messner Mountain Museum. Ab 3. Juli können Urlauber das Museum Ripa auf Schloss Bruneck im Pustertal besuchen, wie die Südtirol Marketing Gesellschaft in Bozen mitteilt.

„In Ripa geht es um die Berge als eine 5000 Jahre alte Kulturlandschaft“, erklärt Reinhold Messner. Anhand von Exponaten aus dem Alltag will der Extrembergsteiger Kultur und Lebensweise von Völkern wie Sherpa, Mongolen oder Tibetern in seinem fünften und letzten Messner Mountain Museum darstellen.

Bisher gibt es drei Messner Mountain Museen in Südtirol sowie eines in Veneto. Ortles in Sulden befasst sich mit dem Thema Eis, Firmian auf Schloss Sigmundskron widmet sich der Begegnung von Mensch und Berg. Auf Schloss Juval in Kastellbell spürt Messner dem Mythos Berg nach, während das Museum Dolomites auf dem Monte Rite die Welt der Dolomiten erklärt.

Das neue Museum Ripa ist jeden Tag außer dienstags von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Erwachsene bezahlen acht Euro Eintritt, Kinder drei Euro. Für Studenten, Senioren und Gruppen ab 15 Besuchern werden sechs Euro pro Person fällig, das Familienticket kostet sechs Euro.

Webseite Museum Ripa