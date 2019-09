Reinhold Beckmann singt Lieder von Verliebten und Verirrten

MECKENBEUREN - „Wir sind eine junge Band mit grauen Haaren und 800 Kilometer gefahren. Und jetzt freuen wir uns, dass wir heute in Meckenbeuren auftreten“, begrüßt Beckmann, den viele als Fußballkommentator oder Fernsehmoderator kennen, die Zuschauer zu seinem Konzert im Kulturschuppen. „Und in der Saudi-Arabischen Botschaft wäre ein Auftritt auch viel gefährlicher gewesen“, schiebt er gleich noch einen Gag hinterher.

Mit der Gitarre in der Hand singt Beckmann von Verliebten und Verirrten. Seine Texte erzählen von seiner Jugend und beschäftigen sich mit den Problemen beim Älterwerden. Mit erfahrener Eleganz moderiert er durch ein Programm, dass nur auf den ersten Blick eine bunte Mischung aus nachdenklichen Balladen und schnellen Rhythmen ist. Der Ablauf ist minutiös von Höhepunkt zu Höhepunkt geplant. Beckmann bringt sein Publikum zum Mitsingen, Mitklatschen und erntet schließlich den Applaus eines stehenden Publikums.

Seine Texte und seine Musik kommen im nahezu ausverkauften Kulturschuppen gut an. Es ist auch für jeden etwas dabei. Lieder, die mit der Nachdenklichkeit des Alters davon erzählen, dass sich irgendwann alles ändert und man sich plötzlich neue Ziele suchen muss. Lieder, die selbstironisch an seine erste Zeit in einer Wohngemeinschaft erinnern und die erzählen, dass aus den Weltverbesserern von damals ganz normale Kleinbürger wurden. Beckmann singt von Erinnerungen an die katholische Kleinstadt Twistringen bei Bremen, wo er 1956 geboren wird – und seine ersten Männerträume beim Blick ins gutgefüllte Dekolleté der Metzgerfrau träumt – und wo ein Ausflug ins nahegelegene Bremen eine ganz große Sache ist. Seine Moderationen und Songtexte haben mitreißendem Wortwitz oder machen nachdenklich. Er erinnert an das Elend der Flüchtlinge aus Afrika und erzählt von der Jugendarbeit, die er zusammen mit anderen Ehrenamtlichen für sein Projekt „Nestwerk“ leistet. Er beschreibt die Verrücktheit von frisch Verliebten in „Der fünfte Beatle“. Beckmann erntet aber auch viele Lacher als er vom „Hypochonder“ oder von seiner Jugendliebe „Merle“, der „Perle aus Brakel“, singt.

„Wie wird man vom Fernsehmoderator zum Musiker?“, wollen die Fans von Beckmann bei der anschließenden Autogrammstunde wissen. Die Musik habe ihn immer schon begeistert bekennt der Star des Abends. „Und jetzt bin ich so alt, dass ich tun kann, was mir Spaß macht“, erzählt er mit einem Schmunzeln. Seinen Fans hat seine Musik auf jeden Fall Spaß gemacht. Sie fordern zum Schluss lautstark eine weitere Zugabe.