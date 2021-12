Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Rein in den Herbst“ fand dieses Jahr im Oktober im Stadtgebiet sowie in den drei Ortschaften die mittlerweile schon traditionelle Stadtputzete statt. Bei schönem Wetter haben fast 1800 Personen, darunter vor allem viele Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen, wieder Grünstreifen, Wege, Waldrandgebiete und sogar Bachläufe von Wildmüll befreit und sich somit aktiv an einer sauberen Stadt und am Klimaschutz beteiligt. Dabei sind ca. 1,5 Tonnen an Abfällen eingesammelt worden. Für eingereichte Fotos zur Stadtputzete wurden auch dieses Jahr wieder Preise vergeben.