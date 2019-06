In der letzten Sitzung des Ortschaftsrats mit den bisherigen Räten nahm das Thema um die Zukunft des Geländes der Firma Reiko-Trenkle zunächst einen breiten Raum ein. Bürgermeister Detlev Bührer stellte dem Ortschaftsrat den Aufstellungsbeschluss zur zweiten Änderung des Bebauungsplans für das Gebiet „Auf der Eck III“, zu dem dieser Standort gehört, sowie eine Vorkaufssatzung für dieses Gelände vor. Die Hintergründe sind, dass die Firma nach Villingen umsiedelt und das Gelände zum Verkauf steht.

Die Änderung des Bebauungsplans bedeutet, dass künftig auch Einzelhandelsbetriebe dort angesiedelt werden können. Das dortige Gewerbegebiet wurde 2001 dem Baugebiet „Auf der Eck III“ zugeschlagen. 2004 wurde der Bebauungsplan erstmals geändert, weil man wohl ausschließlich Gewerbebetriebe und kein Einzelhandelsgewerbe dort haben wollte. Das Vorkaufsrecht bedeutet, dass im Falle die Verkaufsverhandlungen in eine Richtung gehen, die man für Pfaffenweiler nicht haben möchte, die Stadt selbst das Gelände erwerben kann. Der Ortschaftsrat stimmte den entsprechenden Vorlagen einstimmig zu. Von den eingegangenen Angeboten für die Bepflanzung der Verkehrsinsel „Im Oberdorf“ in Tropfenform wurde an die Firma Wildi, den günstigsten Bieter, vergeben.

Hinderungsgründe für die neu gewählten Ortschaftsräte gibt es keine, wurde der Ortsverwaltung von der Stadt mitgeteilt.

Ortschaftsrat Jürgen Neininger regte an, den Neuen eine Schulung anzubieten, was auf die zukommt, und sie nicht nur „ins kalte Wasser geworfen“ werden. Ortsvorsteher Martin Straßacker denkt fürs erste an eine Klausurtagung im Herbst. Er bedankte sich bei den bisherigen Räten für die „sehr interessanten fünf Jahre“.

Manches wurde sehr kontrovers diskutiert, das sei auch gut so gewesen, denn man habe Pfaffenweiler voran gebracht, auch wenn nicht alle Projekte so verwirklicht werden konnten, wie man es vorhatte. In der Sitzung gab es noch weitere Informationen. Das Feuerwehrfest findet vom 27. bis 29. Juli mit Bogenschieß- und Handpumpenwettbewerben statt.

Der Ausflug des Ortschaftsrats geht am 12. Oktober ins Elsass, nach Colmar und auf die Hochkönigsburg.