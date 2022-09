Reihe musikalisch-literarischer Friedenskonzerte am Bodensee

Eine literarisch-musikalische Veranstaltungsreihe findet von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Oktober, statt, um das brisante Thema „Friedensklima!“ zu vertiefen. Mit Musik aus der Zeit des 30-jährigen Krieges und rezitierten Passagen aus Bertha von Suttners Roman „Die Waffen nieder!“ sind Gäste eingeladen, sich mit den drängenden Fragen unserer Zeit auf neue und inspirierende Weise auseinanderzusetzen, heißt es in der Ankündigung. Die Konzerte finden statt: Am Freitag, 7. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Kirche St. Stephan auf der Lindauer Insel; am Samstag, 8. Oktober, ab 16.30 Uhr in der Kirche St. Maria in Kressbronn sowie am Sonntag, 9. Oktober, ab 17 Uhr in der Auferstehungskirche in Überlingen.

Ähnlich wie bereits Menschen früherer Epochen sind wir gegenwärtig mit Problemen konfrontiert, die uns unlösbar erscheinen. Dazu gehören die Folgen der Klimaveränderung ebenso wie die des Ukraine-Krieges, dessen Auswirkungen eben nicht nur die Menschen dort betreffen.

Mit der Musik, die aus dem 17. Jahrhundert stammt, erklingen besondere musikalische Raritäten: in größter Intensität werden die Verzweiflung über die Nöte und Ängste des Krieges in Johann Hildebrands „Krieges-Angst-Seufftzer“ zum Ausdruck gebracht. Dazu gesellt sich Musik von Heinrich Schütz „Verleih uns Frieden“ und Johann Rosenmüller. Als Besonderheit erklingt die Motette „Gloria pace“ der italienischen Komponistin und Ordensfrau Isabella Leonarda, eine der wenigen Frauen des 17. Jahrhunderts, von der uns Kompositionen überliefert sind.