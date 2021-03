Reifen des Anhängers brennen

Auf der B 290 von Ellwangen in Richtung Aalen hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 17.10 Uhr starke Rauchentwicklung an seinem Anhänger festgestellt. Als er in eine Bushaltestelle auf Höhe Saverwang eingefahren war, bemerkte er, dass beide linke Reifen der Tandemachse des Anhängers in Brand geraten waren. Mit seinem Handfeuerlöscher konnte er den Brand eindämmen und ein Ausbreiten des Feuers auf die Ladefläche des Hängers verhindern. Die Feuerwehr war mit sechs Mann und zwei Fahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Der Brand wurde durch einen technischen Defekt an der Bremsanlage des Hängers ausgelöst.