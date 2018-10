Reichmann vermiest die Tour

Hölzlebruck (an) - Am sechsten Spieltag der 2. Kegel-Bundesliga spielt der KC Schrezheim in einem spannenden Auswärtsspiel beim KSV Hölzlebruck 4:4 unentschieden. Eine ausgeglichene Mannschaftsleistung bringt den Schrezheimer vier Duellsiege. Ein überragender Martin Reichmann dreht jedoch mit 619 Kegel das Gesamtergebnis auf 3341:3319 Kegel zugunsten der Gastgeber. Am Ende ist dieses Ergebnis trotzdem ein wichtiger Punktgewinn für den KC.

Im Startpaar spielten wie in der Vorwoche Fabian Lutz und Srdan Sokac. Lutz bekam es mit dem sehr heimstarken Jan Grießhaber zu tun. Grießhaber zog mit 168 Kegel bereits nach dem ersten Durchgang weit davon. Lutz tat sich auch in den Durchgängen zwei und drei schwer und der Punkt ging vorzeitig an die Heimmannschaft. Im letzten Durchgang zeigte er dann mit 167 Kegel sein Können und konnte mit 557:575 Kegel und 1:3-Sätzen den Abstand in Grenzen halten.

Im zweiten Duell startet Sokac gegen Andreas Ketterer mit 158 Kegel stark in die Partie. Sokac konnte mit 568:561 Kegel bei 2:2 Sätzen einen kleinen Vorsprung ins Ziel retten und den wichtigen Punkt für den KC sichern. Im Mittelpaar spielten Fabian Böhm gegen Kevin Raißer und Sven Frenzel gegen Marc Grießhaber. Frenzel startete mit 118 Kegel schwach in die Partie. Im letzten Abräumen behielt er die Nerven und holte mit 554:531 Kegel und 3:1-Sätzen den Punkt für Schrezheim.

Reichmann dreht die Partie

Böhm spielte vier konstante Bahnen und war im entscheidenden Vorteil. Da Raißer auch im letzten Durchgang nicht zulegen konnte, ging auch dieser Punkt mit 550:536 Kegel bei 2:2-Sätzen an die Gastmannschaft. Nach einer optimalen Ausbeute stand es nun bei einem Plus von 26 Kegel, 3:1 für den KC Schrezheim. Im Schlussdurchgang spielte Christian Winter gegen den Hölzebrucker Topspieler Martin Reichmann und Kai Hornung gegen Franz Aigner. Hornung startete mit 158 Kegel erneut gut in die Partie. Zum Schluss bedeuteten 544:519 Kegel bei 2:2-Sätzen den vierten Punkt für den KC. Im anderen Duell war Christian Winter gegen Reichmann von Beginn an chancenlos. Reichmann spielte eine überragende Partie und erzielte mit 619:546 Kegel und 4:0-Sätzen die Tagesbestleistung. Durch diesen deutlichen Duellsieg holte Reichmann die beiden Punkte für die Gesamtkegel und somit das Unentschieden für Hölzlebruck. Durch dieses leistungsgerechte Remis halten beide Mannschaften bei 5:7 Tabellenpunkten den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle. Am kommenden Samstag muss der KC im Heimspiel gegen Peiting ran.