Regionenliga: Zum Auftakt gibt’s gleich das erste Derby

Die Frauenfußball-Regionenliga 7 verspricht auch in dieser Saison wieder jede Menge Derbys. Fünf Teams aus dem Raum Ehingen sind unter den insgesamt zwölf Mannschaften. Die Favoriten sind jedoch der FV Bellenberg und der SV Burgrieden. Neu in der Regionenliga 7 sind neben Aufsteiger Öpfingen auch der SV Uttenweiler und der SV Alberweiler. Zum Saisonstart trifft die SG Griesingen gleich auf den Lokalrivalen SG Ersingen.

SG Öpfingen

Vergangene Saison ohne eine Niederlage von der Bezirksliga in die Regionenliga aufgestiegen, hat sich der neue Öpfinger Trainer Ulrich Elser zunächst einmal den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt. Zwar war die Vorbereitung der SGÖ mit nur vier Wochen und einem Testspiel eigentlich etwas zu kurz, doch Elser glaubt an seine Schützlinge: „Was mich an dem Team fasziniert, ist der Team- und Kampfgeist. So einen guten Zusammenhalt wie in dieser Mannschaft habe ich selten gesehen. Davon bin ich wirklich beeindruckt.“

FV Bellenberg – SG Öpfingen (Sa, 18 Uhr). – Auf den Kampfgeist seiner Truppe hofft Ulrich Elser auch am Samstag. „Wir werden erst einmal defensiv anfangen und geordnet stehen. Ich denke, dass Bellenberg spielerisch überlegen ist, aber ich hoffe, dass wir das mit unserer Moral und entsprechendem Einsatz wettmachen können. Dann springt vielleicht ein Unentschieden raus“, sagt der SGÖ-Trainer.

SG Ersingen

Die Vorbereitung bei den Ersingern sei zwar nicht gut gewesen, aber trotzdem geht der neue Coach Walter Schachschal optimistisch in die Saison. „Wir möchten auf jeden Fall vorne mitspielen. Wir haben keine Abgänge und sind deshalb personell immer noch sehr gut besetzt. Das hat man auch im Pokalspiel gegen die TSG Ehingen gesehen. Da waren wir spielerisch auf jeden Fall besser, nur sind wir da nicht mit der Stammelf aufgelaufen und hatten auch noch ein wenig Pech.“ Als Favoriten sieht Walter Schachschal Bellenberg und Burgrieden.

SG Ersingen – SG Griesingen (So, 10.30 Uhr). – Im Spiel am Sonntag gegen die Griesingerinnen will die SGE auf keinen Fall verlieren. „Die SGG ist spielerisch stark, deshalb wäre es nicht schlimm, wenn wir nur einen Punkt mitnehmen würden. Aber verlieren möchte ich auf gar keinen Fall“, so Schachschal.

Die Vorstellung der restlichen Teams aus dem Raum Ehingen finden sie in der Freitagsausgabe der SZ Ehingen.