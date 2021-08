Regionaler Mittelstand setzt sich aktiv für die Wirtschaftsförderung im Bodenseekreis ein

Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreises GmbH (WFB) freut sich über zwei neue Gesellschafter in ihren Reihen. Mit der IHSE GmbH aus Oberteuringen sowie der ETL Bodensee Holding Steuerberatungsgesellschaft mit Hauptsitz in Friedrichshafen konnten zwei regionale Unternehmen des Mittelstandes gewonnen werden, sich für die Wirtschaftsförderung im Landkreis Bodenseekreis einzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es sei ein klares Bekenntnis zum hiesigen Standort und der Region.

Die WFB ist eine sogenannte Public Private Partnership. Sie wird finanziell vom Landkreis als Hauptgesellschafter, von regionalen Großunternehmen, mittelständische Firmen sowie der Kreishandwerkerschaft getragen. Darüber hinaus sind die größten regionalen Banken und Sparkassen des Bodenseekreises wichtige Partner der WFB. „Der Mittelstand ist nicht nur das Fundament der deutschen Wirtschaft, sondern auch hier im Bodenseekreis eine Grundlage unseres Wohlstands. Als Wirtschaftsförderung unterstützen wir vorwiegend klein- und mittelständische Unternehmen“, sagt Benedikt Otte, Geschäftsführer der WFB. Unternehmen aus dem Bodenseekreis hätten die Möglichkeit, Geschäftsanteile an der WFB zu erwerben.

Die ETL Bodensee Gruppe sehe die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis als idealen Partner, um ihr Netzwerk in der Region weiter auszubauen. Das in Oberteuringen ansässige, aber weltweit aktive Elektronikunternehmen IHSE schätze an der Beteiligung die Möglichkeit, sich branchenübergreifend zu vernetzen. Zu den Aktivitäten der WFB gehöre die Informationsbereitstellung für Existenzgründende, die Unterstützung von Unternehmen bei der Standortwahl, die Organisation von Veranstaltungen mit Fachvorträgen sowie Netzwerkmöglichkeiten und Standortmarketing-Aktionen.