Am Sonntag, den 16. Januar 2022, bietet der Förderverein Musikverein Reute-Gaisbeuren e.V. die Abholung von leckeren Speisen in der Durlesbachhalle an. Da das traditionelle Schlachtfest coronabedingt erneut nicht wie gewohnt stattfinden kann, haben alle die Möglichkeit beim „Schlachtfest dahoim“ die Spezialitäten unserer örtlichen Metzgerei Klaus Frank in den eigenen vier Wänden zu genießen.

Auch in diesem Jahr kommen die Lebensmittel zum größten Teil aus nächster Nähe, so dass hier ganz bewusst aus der Region für die Region Mahlzeiten klimaschonend zubereitet werden.

Neben Schlachtplatte und Kesselfleisch mit Sauerkraut werden auch Saumagen mit Spätzle und Kartoffelsalat sowie Spätzle mit Soße angeboten. Für den süßen Hunger können Kuchenpakete bestellt werden. Die Bestellung erfolgt mit Bestellzettel, Einwurf Briefkasten Friedenslinde 1, 88339 Bad Waldsee oder per Mail an musikreute-bestellung@web.de. Die Bestellzettel sind in den örtlichen Geschäften, bei allen Musikern sowie auf der Homepage des Musikvereins unter www.mv-reute-gaisbeuren.de erhältlich. Bestellschluss ist der 08. Januar 2022. Auf Anfrage wird das Essen auch direkt nachhause geliefert.

Für alle, die noch auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken sind, gibt es die Möglichkeit einen Wertgutschein zu erwerben. Bitte dazu einfach über einen der oben genannten Wege melden. Wir freuen uns über viele Rückmeldungen zum „Schlachtfest dahoim“ und wünschen heute schon guten Appetit! Im nächsten Jahr hoffen wir darauf, wieder vor Ort unser Schlachtfest mit Musik und selbstgemachten Speisen als Präsenzveranstaltung ausrichten zu können.