Regionale Kümmerer unterstützen weiter Zugewanderte

Das Land unterstützt die Integration von Zugewanderten in Ausbildung durch sogenannte Kümmerer. Dafür werden Projektstellen unter anderem im Landratsamt Biberach, bei der IHK Ulm und bei der Handwerkskammer Ulm gefördert, teilt das Wirtschaftsministerium mit.

„Unsere Kümmerer helfen, den Fachkräftenachwuchs zu sichern und junge zugewanderte Menschen gesellschaftlich zu integrieren“, sagt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). „Sie haben dazu beigetragen, dass es Baden-Württemberg gelungen ist, viele der seit 2015 zu uns Geflüchteten in Ausbildung zu vermitteln.“ Mehr als 3400 Teilnehmende des Kümmerer-Programms hätten eine Ausbildung begonnen. Gerade mit Blick auf Geflüchtete aus der Ukraine würden diese Angebote, Unterstützungsstrukturen und Netzwerke fortgeführt. „Denn damit ermöglichen wir, dass auch in Zukunft eine passgenaue Begleitung auf dem Weg in eine Berufsausbildung möglich ist, sollte diese angestrebt werden.“

Das Kümmerer-Programm („Integration durch Ausbildung – Perspektiven für Zugewanderte“) wird in den Jahren 2023 und 2024 weitergeführt. Gefördert werden 37,5 Kümmerer-Vollzeitstellen bei 22 Kammern, Bildungsträgern und Landkreisen mit 3,7 Millionen Euro. Das Landratsamt Biberach erhält 102 000 Euro für eine, die IHK Ulm 139 000 Euro für 1,5 und die Handwerkskammer Ulm 81 600 Euro für 0,8 Kümmerer-Projektstellen.

Der Biberacher Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) begrüßt die Fortführung des Programms als „richtig und wichtig“ Eine Ausbildung helfe den zugewanderten Menschen dabei, sich gesellschaftlich integrieren zu können. „Zudem kommt das Programm auch den Betrieben zugute, die händeringend nach Nachwuchskräften suchen. Gerade das Handwerk profitiert davon“, sagt Dörflinger, der handwerkspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist.

Aufgabe der sogenannten regionalen Kümmerinnen und Kümmerer ist es, geeignete junge Menschen passgenau in Praktikum, Einstiegsqualifizierung und Ausbildung zu vermitteln. Die Kümmerer helfen den Zugewanderten bei der Berufswahlentscheidung, unterstützen bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Gleichzeitig sind sie Ansprechpersonen für die Betriebe und beraten diese etwa zu Unterstützungsangeboten während der Ausbildung. Trotz coronabedingter und teilweise massiver Einschränkungen wurden zudem erste Initiativen zur Gewinnung von jungen Menschen aus dem Ausland für eine Ausbildung in Baden-Württemberg begonnen, beispielsweise mit Auszubildenden aus Indien und der Türkei.