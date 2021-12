Region und Menschen in Not unterstützen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Getreu dem Leitbild des Unternehmens bekennt sich die BROSA AG zum Standort Tettnang und spendet auch in diesem Jahr wieder an regionale Organisationen. Bewusst wurde sich wieder gegen Weihnachtsgeschenke für Kunden entschieden, um dafür die Region und Menschen in Not zu unterstützen. Ein besonderes Augenmerk legt die BROSA AG dabei auf regionale Organisationen und Vereine, die Menschen in und um Tettnang helfen, wenn es nötig wird.

In diesem Jahr unterstützt die BROSA GmbH, jeweils die Tafel Tettnang und den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst AMALIE mit 2 000 Euro. Die drei Geschäftsführer der BROSA GmbH, Herr Dischl, Herr Schupp und Herr Wagner übergaben Herrn Nuber und Herrn Schuler von der Tettnanger Tafel und Frau Weiland von der Amalie den Scheck, mit einem herzlichen Dankeschön für ihr Engagement und aller Ehrenamtlichen, die die Tafel und AMALIE unterstützen.