Region erhält Förderung für den Hochwasserschutz

Die Region wird bei der aktuellen Förderrunde des Landes in Sachen Hochwasserschutz gut bedacht. Für den Ortsteil Bach der Stadt Erbach wird ein Hochwasserschutzkonzept und ein Starkregenrisikomanagement mit 146 700 Euro gefördert. In Griesingen und Öpfingen werden Messtechnische Ausrüstungen von Regenüberlaufbecken gefördert; für Griesingen beinhaltet der Förderbetrag zusätzlich eine Nachrüstung eines Rührwerkes. Griesingen erhält insgesamt 38 400 Euro und Öpfingen wird mit 24 700 Euro bezuschusst. Auch Balzheim und Lonsee profitieren von der Förderung in nicht unerheblichem Maß.

„Ich freue mich, dass insgesamt fünf Gemeinden im Alb-Donau-Kreis in Höhe von gesamt 388 200 Euro vom Land im Rahmen der Wasserwirtschaftsförderung einen Zuschuss erhalten. Die Projekte dienen zur Sicherung der Infrastruktur und dem aktiven Umweltschutz“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel.

„Der Klimawandel führte uns in den vergangenen Jahren deutlich vor Augen, wie wichtig es ist, unsere Orte nicht nur für Hochwasser zu rüsten sondern auch vor Starkregen zu schützen. Es wird viel Geld für die Erneuerung von Kläranlagen bis zur Wasserversorgung gebraucht. Investitionen in Hochwasserrückhaltebecken oder in den Gewässerschutz sind wichtiger denn je. Die Grünen-geführte Landesregierung hat dies im Blick und unterstützt bei diesen Aufgaben die Städte und Kommunen“, sagt der Landtagsabgeordnete Michael Joukov (Grüne). Von allen Naturkatastrophen sind Hochwasserereignisse die häufigsten. Die gemeldeten Überschwemmungen haben in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Das Land stellt vor diesem Hintergrund den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg in diesem Jahr über 180 Millionen Euro für Maßnahmen im Bereich der Wasserwirtschaft bereit. Die konkreten Förderungen gab das Umweltministerium in Stuttgart am Freitag bekannt.

In diesem Jahr fördert das Land fast 91 Millionen Euro für Maßnahmen im Abwasserbereich. Mit rund 48 Millionen Euro bezuschusst das Umweltministerium Maßnahmen für den Hochwasserschutz und die Gewässerökologie. Für die Wasserversorgung sind rund 43 Millionen Euro vorgesehen. Die Mittel verteilen sich über alle vier Regierungsbezirke.

Die im „Förderprogramm 2022 gemäß den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft“ enthaltenen Maßnahmen sind von den Kommunen beabsichtigt, aber noch nicht bewilligt. Die endgültige Förderung der einzelnen Maßnahmen erfolgt durch separate Bewilligungsbescheide.