Der Regiobus fährt auch weiterhin wie gewohnt, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Viele Fahrten bei Bussen und der Bahn wurden in letzter Zeit gestrichen. Nicht so beim Regiobus 500 zwischen Sigmaringen und Überlingen. Der Bus verkehrt auch weiterhin von 5 bis 24 Uhr sieben Tage die Woche.

„Uns ist wichtig, auch in Zeiten von Corona ein verlässliches Angebot für Pendler aufrechtzuerhalten“, wird Max Stöhr, der Leiter des Fachbereichs Kommunales und Nahverkehr im Landratsamt Sigmaringen, in der Mitteilung zitiert. Da zum Sommer rund um Überlingen mehr Verkehr herrscht, fährt der Bus in Richtung Sigmaringen dort künftig zwei Minuten früher ab. Details zu den einzelnen Änderungen können dem Fahrplan entnommen werden, der von den Verkehrsverbünden naldo und bodo über die bekannten Kanäle bereitgestellt wird. Der neue Fahrplan sowie weitere Informationen zum Regio Bus 500 sind abrufbar unter www.regiobus500.de. Ab Montag, 27. April, müssen bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln Mund und Nase bedeckt werden.