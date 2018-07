Regensburg mit 2:1 gegen Wehen-Wiesbaden

Wiesbaden (dpa) - Der SSV Jahn Regensburg hat am Samstag durch den fünften Sieg im achten Spiel die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl drehte vor 3300 Zuschauer das Spiel beim SV Wehen Wiesbaden und siegte mit 2:1 (1:0).

Dabei war Wehen in der ersten Halbzeit das bessere Team und ging durch Zlatko Janjic (19.) durch einen Fernschuss verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit waren die Regensburger besser und siegten durch Treffer von Oliver Hein (58.) und Mario Neunaber (65.).

Nach dem Ausgleich war die Mannschaft von Trainer Gino Lettieri sichtlich geschockt und ihnen gelang kaum noch etwas. In einem intensiv geführten Spiel mit vielen Fouls wurde Regensburg der Favoritenrolle gerecht und konnte das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen. Die Hessen dagegen rutschten nach der dritten Saisonniederlage vom siebten auf den elften Platz ab.