Ergiebiger Regen zieht über den Südwesten hinweg - so ist die aktuelle Hochwasserlage

Nachdem es am Pfingstmontag im Allgäu bereits zu massiven Hagelschauern kam und zum Teil Keller überflutet wurden, ist das Wetter im Südwesten auch am Dienstag von örtlichen Unwettern geprägt.

Im Laufe des Tages ziehen immer wieder Regenfelder über die Region. Das liegt laut des Deutschen Wetterdienstes an Tiefdruckgebieten über der Nordsee, die mäßig warme Meeresluft nach Baden-Württemberg transportieren.

Zwischen trockenen Perioden sind teils auch heftige Niederschläge mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel dabei. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor „markantem Wetter“, vor allem an der Landesgrenze zu Bayern und im Landkreis Lindau.

Regenfälle, aber keine Überschwemmungen

Mehr als 40 Liter pro Quadratmeter maß die Wetterstation in Wangen am Vormittag. „Das war schon enorm, was da runterkam“, sagt Wetterexperte Jürgen Hieber von der Wetterwarte Süd. Am Bodensee hat es zwar länger geregnet, aber laut der Feuerwehr gab es keine Hochwassergefahr an Schussen, Rotach oder Argen.

Trotz der ergiebigen Regenfälle gab es zudem auch keine Überschwemmungen, wie die Hochwasserzentrale des Landes mitteilt. "Es sind keine extremen Niederschläge aktuell", sagt Manfred Bremicker, Leiter der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg.

Auch für die kommenden Tage liegen keine Warnungen für Überschwemmungen vor. Lokal könne es immer mal zu überfluteten Kellern kommen, so der Experte. Dass der heftige Regen nicht zu größeren Überschwemmungen geführt hat, führt Jürgen Hieber darauf zurück, dass sich die Regenfront bewegt und sich der Niederschlag verteilt habe.

Wetter bleibt vorerst unbeständig

Die Schauer und Gewitter am Vormittag sind in Richtung Osten nach Bayern gezogen. Am Nachmittag sind längere trockene Phasen vorhergesagt. Gegen Abend kann es dann wieder zu Regenfällen und Gewittern kommen. Auch am Mittwoch und Donnerstag nimmt die Wahrscheinlichkeit für Unwetter laut Hieber in der zweiten Tageshälfte zu.

Dann kann es laut der Wetterexperten weiterhin zu Schauern und Gewittern mit Hagel, Starkregen und stürmischen Böen kommen. Zum Wochenende hin erwartet Hieber aber besseres Wetter. Ab Freitag steigen die Temperaturen voraussichtlich auf 23 bis 25 Grad und es wird trockener.