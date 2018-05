Regenüberlaufbecken wird saniert

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Regenüberlaufbeckens Binsengasse beginnen am Dienstag, 22. Mai, Bauarbeiten am Einmündungsbereich Binsengasse/Am Schimmelberg. Ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt von der Binsengasse in die Straße Am Schimmelberg gesperrt, der Verkehr wird über die K 3325 bis zum Affalterrieder Wald umgeleitet.

Von der Baumaßnahme ist auch der Buslinienverkehr der Firma OVA (Linien 12, 13, 14 und 16) betroffen, verschiedenen Haltestellenverlegungen sind erforderlich. Eine Info über die Haltestellenverlegungen sind an den betroffenen Bushaltestellen angebracht.