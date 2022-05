Reformen und Transparenz dringend gefragt

Als Kirche unterwegs – Wo stehen wir und wie geht es in Zukunft weiter? Mit diesen großen Fragen beschäftigten sich die Pfarrgemeinderäte der katholischen Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingen bei einer Klausurtagung in der Pfarrscheuer in Trochtelfingen.

Drei Bereiche standen auf dem Programm: Kirche vor Ort, Kirchenentwicklung 2030 und Weltkirche.

Beim Thema „Kirche vor Ort“ wurde festgestellt, dass sich ein Prozess, der schon länger zu beobachten war, durch Corona und den Gesellschaftswandel manifestiert hat, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Gemeindeleben vor Ort habe sich stark verändert, und viele Menschen aller Altersstufen hätten sich aus verschiedensten Gründen zurückgezogen.

In der zweiten Runde ginge es um die von der Diözese Freiburg eingeschlagene „Kirchenentwicklung 2030“. Die Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte waren sich einig, dass es noch Informationsbedarf darüber gibt und die größeren Strukturen sicherlich eine schwierigere Kommunikation mit sich bringen werden. Jedoch „muss sich unausweichlich etwas verändern,“ so das Fazit, da sowohl die Anzahl der Gläubigen, als auch die Anzahl der Haupt- und Ehrenamtlichen immer mehr zurückgeht. Der Prozess der „Kirchenentwicklung 2030“ wird als ein Suchprozess verstanden, in dem alle am kirchlichen Leben Beteiligten zur Rückmeldung aufgerufen sind und Projekte und Ideen ausprobieren können, damit wir auch in Zukunft „gut katholisch sein können“, wie Erzbischof Burger als ein Hauptziel in seiner Veröffentlichung dazu formulierte.

In einer dritten Austauschrunde beschäftigten sich die Ratsmitglieder mit dem Thema „Weltkirche“. Hier war der Frust groß und die Diskussion besonders emotional. Durch die verschiedenen Enthüllungsprozesse in den letzten Jahren, über Missbrauchsstudien, Finanzskandale und fehlende Reformbereitschaft, habe die Kirche als solche großen Schaden in der Gesellschaft genommen und an Akzeptanz und Ansehen verloren. Auch in den Gemeinden vor Ort reagieren Menschen mit Kirchenaustritten, Ärger oder Unverständnis über die Amtskirche. Nach Ansicht des Gremiums fehlt es hier dringend an Reformen und Transparenz, um die Glaubwürdigkeit der Kirche auch nur ansatzweise wiederherzustellen. Ein Lichtblick scheint hier der Synodale Prozess zu sein, der viele Erneuerungen anmahnt und auf den Weg bringen möchte.

Egal wohin die Entwicklung der Kirche auch führen wird – die Räte waren sich einig, dass die erlebbare Gemeinschaft in vielerlei Gruppen nach wie vor sehr positiv empfunden wird und auch in Zukunft elementar bleiben wird, um mit Kirche in Berührung zu kommen. In der Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingen möchte man im liturgischen Bereich weiterhin, neben der klassischen Messe, neue Wege gehen. So können wieder mehr Gläubige und vor allem auch fernstehende Menschen angesprochen werden. Die Freiluftgottesdienste zum Beispiel sollen auch nach Corona fortgeführt werden, ökumenische Feiern verstärkt angeboten werden.

Am Ende der Klausurtagung blieb die Frage, wie sich die einzelnen Seelsorgeeinheiten in einer immer größer werdenden Organisationsform, welche in naher Zukunft das Gebiet des heutigen Dekanates Sigmaringen-Meßkirch umfassen wird, aufstellen und organisieren können, damit kirchliches Leben für die Menschen noch erfahrbar bleibt. Diese Aufgabe wird die Pfarrgemeinderäte noch eine Weile beschäftigen und soll in den nächsten Sitzungen konkretisiert werden.

In den Austauschrunden wurden einige Ideen und Anregungen benannt, wie im sozialen Bereich das kirchliche Engagement verdeutlicht und intensiviert werden kann. Auch die ökumenischen Angebote in Zusammenarbeit mit der evangelischen Verbundkirchengemeinde sollen weiter ausgebaut werden. Denn auch die Geschwisterkirche sieht sich vor ähnlichen Herausforderungen.