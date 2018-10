Rech-Doppelpack genügt SERC nicht

Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Überraschung verpasst. Beim EHC Red Bull München – immerhin Meister der vergangenen drei Jahre – unterlag die Mannschaft von Trainer Pat Cortina 2:4. Nach zwei Dritteln hatten die Neckarstädter, die damit zum elften Mal in Serie verloren, ein 2:2-Unentschieden gehalten.

Vor der Partie wurde der aus der Schwenninger Jugend stammende Münchner Verteidiger Yannic Seidenberg von Bundestrainer Marco Sturm für sein 900. DEL-Spiel ausgezeichnet. In die Reihe der Gratulanten reihten sich die Gäste nicht ein. Der SERC setzte die Vorgabe, härter zu spielen und mehr Checks zu setzen, sofort um. In keinem der vorangegangenen elf Partien waren die Wild Wings so aggressiv und bissig.

Ville Korhonen übertrieb es nach 43 Sekunden bei einem Check von hinten gegen den Kopf von Patrick Hager und hatte Glück, dass er lediglich zwei Strafminuten bekam. Die Wild Wings arbeiteten in Unterzahl gut. Erst als der SERC gerade wieder komplett war, prüfte Jakob Mayenschein Schwenningens Torhüter Dustin Strahlmeier.

In der siebten Minute gaben die Gäste den ersten Schuss auf das Münchner Tor ab. Stefano Giliati hatte abgezogen, Danny Aus den Birken damit aber keine Mühe. Auf dem Eis ging es hart zur Sache, denn Meister München hielt voll dagegen.

Die Wild Wings bekamen dann ein Vier-gegen-Drei-Überzahlspiel. Der Tabellenletzte machte es gut, kam aber nicht zum Abschluss. In der 16. Minute gingen die Gäste dann in Front. Anthony Rech traf mit einem fulminanten Schlagschuss von der blauen Linie über die Fanghand von Aus den Birken ins Netz. Strahlmeier rettete anschließend mit zwei Glanzparaden gegen Mayenschein und Frank Mauer den knappen Vorsprung in die Kabine. Aus der kam SERC-Stürmer Giliati, angeschlagen nach einem Zweikampf an der Bande, nicht mehr zurück.

In der 23. Minute glich München aus. Zunächst konnte Strahlmeier noch abwehren, im Nachschuss war Andreas Eder aber erfolgreich. Anschließend gab es eine Drei-gegen-Zwei-Überzahlsituation für Schwenningen. Rihards Bukarts zog ab, aber Aus den Birken blieb Sieger. Unter den Augen des Bundestrainers legte Nationalstürmer Mirko Höfflin dann ein tolles Solo hin, kam aber nicht zum Abschluss.

Die Partie verflachte dann etwas. Im Powerplay sorgte Rech mit einem Schuss über die Fanghand von Aus den Birken erneut für die Schwenninger Führung. Doch die Gastgeber hatten die passende Antwort parat. Nur 76 Sekunden später erkämpfte sich Tobias Eder den Puck an der Bande im gegnerischen Drittel und schloss erfolgreich ab.

Es war für den 20-Jährigen das erste DEL-Tor überhaupt. Damit hatte das Brüderpaar, das vom Tegernsee stammt, im gleichen Drittel eingenetzt. Bundestrainer Sturm zeigte sich in der Drittelpause von den Eder-Brüdern begeistert, wird die Angreifer aber beim Deutschland-Cup im November in Krefeld noch nicht einsetzen. Sturm baut vielmehr auf seine etablierten Cracks.

Nach der zweiten Pause gab es den nächsten Rückschlag. Auch Andree Hult kehrte nicht auf das Eis zurück. Und es wurde noch bitterer: Nach nur 96 Sekunden im Schlussabschnitt entschieden die Unparteiischen auf 3:2 für München. Maximilian Kastner hatte getroffen. Die umstrittene Situation wurde aber mehrfach im Video angeschaut.

Schwenningen kämpfte im Anschluss an den Rückstand verbissen, wirkliche Chancen ergaben sich aber nicht. In der Schlussphase verhinderten Strafzeiten für Rech und Benedikt Brückner, das Schwenningen gefährlich vor das Münchner Tor kommen konnte. Daryl Boyle sorgte mit dem 4:2 für die Entscheidung.