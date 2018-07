RangNameRebounds pro Spiel1.Dwight Howard (Orlando Magic) 12,42.Chris Bosh (Toronto Raptors) 12,33.Joakim Noah (Chicago Bulls) 12,14.Gerald Wallace (Charlotte Bobcats) 11,65.Carlos Boozer (Utah Jazz) 10,96.Tim Duncan (San Antonio Spurs) 10,87.Pau Gasol (Los Angeles Lakers) 10,37.Brendan Haywood (Washington Wizards) 10,39.Andrew Bynum (Los Angeles Lakers) 10,29.Marcus Camby (Los Angeles Clippers) 10,211.Emeka Okafor (New Orleans Hornets) 10,011.Marc Gasol (Memphis Grizzlies) 10,013.David Lee (New York Knicks) 9,913.Al Horford (Atlanta Hawks) 9,913.Ben Wallace (Detroit Pistons) 9,916.Andrew Bogut (Milwaukee Bucks) 9,817.Antawn Jamison (Washington Wizards) 9,718.Jason Thompson (Sacramento Kings) 9,619.Nene Hilario (Denver Nuggets) 9,419.Zach Randolph (Memphis Grizzlies) 9,421.Luis Scola (Houston Rockets) 9,322.Josh Smith (Atlanta Hawks) 9,223.Brook Lopez (New Jersey Nets) 9,124.Erick Dampier (Dallas Mavericks) 8,824.Greg Oden (Portland Trail Blazers) 8,826.Troy Murphy (Indiana Pacers) 8,727.Lamar Odom (Los Angeles Lakers) 8,627.Chris Kaman (Los Angeles Clippers) 8,629.Luol Deng (Chicago Bulls) 8,529.Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 8,5