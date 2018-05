Reber will auf Nachfolger warten

Eine Arzt-Ära in Laiz neigt sich ihrem Ende entgegen: Nach fast 35 Jahren sucht der Allgemeinmediziner Dr. Friedrich Peter Reber einen Nachfolger für seinen Arztstuhl und natürlich vor allem für seine Patienten.

Die Gesundheit ist der Menschen höchstes Gut, dieses wollen und sollen sie gut versorgt wissen. Die Ansiedlung von Ärzten, egal ob Allgemein- oder Facharzt, ist immer wieder ein Thema, das die Menschen besonders bewegt. So auch aktuell in Laiz. Die medizinische Grundversorgung ist gewährleistet, mit der Gemeinschaftspraxis von Dr. Friedrich Peter Reber und Dr. Hans-Jürgen Hinger ist die Ortschaft gut aufgestellt. Bisher - denn mittlerweile ist einer der beiden Allgemeinmediziner im Rentenalter und sucht nach einem potentiellen Nachfolger. „Eigentlich bin ich ja schon im Ruhestand, aber nur zu Hause, obwohl ich da noch nicht mal Zeit für mein Motorrad hatte. Hier in der Praxis arbeite ich voll weiter“, stellt Dr. Reber fest. Und das ist gut so. Das Wartezimmer ist an jedem Tag gut gefüllt und daran wird sich auch zukünftig mit Sicherheit nichts ändern. Ein gut betagter Patient meint lakonisch: „Solange ich noch da bin, muss auch Doktor Reber durchhalten.“

Patienten liegen ihm am Herzen

Seit fast 35 Jahren praktiziert Reber bereits in Laiz. Er ist selbst überrascht, als er bis Dezember 1983 zurückrechnet. „Da kann ich ja vielleicht noch eine kleine Feier zum 35. ausrichten“, schmunzelt der Mediziner. Sein Redeschwall, seine Erfahrung und seine gute Laune tun den Patienten oftmals gut. Sie liegen ihm am Herzen, das spürt man, er nimmt sich gern die nötige Zeit. „Ich behandle jeden gleich, egal wer er ist, woher er kommt, ob privat oder gesetzlich versichert.“ Daher ist es ihm auch wichtig, einen guten Nachfolger zu finden. Nicht nur für seine Patienten, auch für sein Team und seinen Kollegen Dr. Hinger. „Er muss noch einige Jahre praktizieren, zum Aufhören ist er zu jung, und er ist ein guter Arzt, aber er braucht hier zuverlässige Unterstützung, allein kann er das auf keinen Fall schaffen“, so Rebers Einschätzung.

Gespräche mit potentiellen Kandidaten laufen bereits. „Es sind nicht wahnsinnig viele Bewerber, aber ich bin zuversichtlich. In diesen Tagen stellt sich eine Ärztin vor, die sogar von hier kommt. Es spielen zwar viele Faktoren eine Rolle, aber es hört sich schon mal sehr positiv an“, äußert sich Reber vorsichtig optimistisch. Und wer weiß, vielleicht kann er sich ja in naher Zukunft dann doch ganz entspannt zurücklehnen und sich seinem Motorrad oder anderen Gedanken widmen. Den Laizern jedenfalls möchte er die Sorge um seine Nachfolge nehmen: „Ich bleibe solange, bis ich meine Arbeit in guten Händen weiß, das klappt sicher bald.“ Und etwas vorsichtiger schiebt er hinterher: „Das hoffe ich zumindest.“