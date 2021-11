Realschule erlebt Gemeinschaft wieder neu

Endlich wieder gemeinsam Schule leben und erleben. Unter diesem Motto hat die Realschule Gosheim-Wehingen einen schulinternen Aktionstag veranstaltet. Vormittags gestalteten die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen selbst ein Programm für ihre Klassen. Egal ob Wanderung in der Umgebung, Besuch des Berolino in Balingen oder gemeinsamer Spiele-Spaß in der Sporthalle. Ab 12 Uhr sorgte der Förderverein der Realschule und die Klassen 10a/10c auf dem Schulhof mit Grillwurst, Käsetoast und Waffeln für die Verpflegung. Auch Getränke standen bereit. Die Kosten dafür übernimmt der Förderverein, so dass für die Schüler alles kostenlos angeboten wurde, berichtet die Schule. Bei Sonnenschein genossen Schüler und Kollegen den Nachmittag im Schulhof. Es ergaben sich viele Gelegenheiten für gute Gespräche. Die Zeit verging schnell mit verschiedenen Spielen auf dem Hof. Besonders großes Interesse herrschte beim Tauziehen (Foto) und an der Torwand. Dort konnten auch kleine Gewinne „erschossen“ werden. In der Sporthalle sahen die Klassen 5/6 eine Theateraufführung des Theater Bahnhofs Mühlheim. Für die Klassen 7 bis 10 trat das Duo Minuusch auf und zeigte Jonglage, Artistik und Clownerie. Schüler und Kollegen erlebten einen entspannten Tag und zeigten sich gelöst und zufrieden. Schule lebt wieder. (pm) Foto: Realschule Gosheim-Wehingen