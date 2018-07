Realschülerinnen erarbeiten 300 Euro für Syrien

Lindau (lz) - Bereits zum vierten Mal haben die Schülerinnen der Maria Ward-Realschule mit ihrer Lehrerin Elke Buohler zum Lindauer Stadtfest ihre „Smoothie-Aktion“ auf die Beine gestellt. Wie jedes Jahr fragten sie im Vorfeld bei örtlichen Supermärkten und Obsthöfen nach einer Obstspende. In diesem Jahr kam diese vom Lebensmittelmarkt „Netto“ und dem Obsthof Strodel. Ab zwölf Uhr waren viele fleißige Hände am Obst waschen, schälen, schnippeln, zwei Thermomixer waren im Dauereinsatz, um die fertigen Smoothies im Schulhof zu verkaufen. Gemeinsam mit dem Geld vorheriger Sammelaktionen konnten 300 Euro an die Medical Points der Kriegskindernothilfe Syrien von Herrn Adnan Wahhoud überweisen werden.