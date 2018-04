Realschüler schreiben verschobene Prüfung nach

Etwa 40 000 Realschüler holen in Baden-Württemberg am Freitag ihre Deutschprüfung nach. Mark Hildebrandt hat mit Jürgen Stohr (Archivfoto: Banzhaf), Schulleiter der Realschule Tettnang, über die Auswirkungen gesprochen.

Die Prüfung musste um eine Woche nach hinten verschoben werden, weil die Aufgaben im Vorfeld bekannt geworden waren. In Tettnang, Meckenbeuren und Kressbronn mussten deswegen – anders als andernorts – keine Abschlussfahrten verschoben werden. Dennoch gab es gerade zu Beginn Unsicherheit.

Wie hat sich die Situation für die Schüler entwickelt, seit die Verschiebung der Deutsch-Prüfung bekannt geworden ist?

Ich denke, mittlerweile sehr positiv. Es war am Anfang natürlich eine Unruhe da. Diese hat sich aber gelegt. Die meisten Schüler wussten über soziale Netzwerke schon Bescheid, bevor sie dann am Dienstag durch uns in der Schule offiziell informiert wurden. Es war die Angst da, dass durch die Verschiebung die Mathematikprüfung die erste Prüfung ist. Vor der haben die Schüler in der Regel den größten Respekt. Laut den Schülern ist diese aber gut verlaufen. Natürlich gibt es auch Befürchtungen, dass die Deutsch-Prüfung als Nachprüfung schwerer sein könnte. Wie die jetzt konkret aussieht, können wir natürlich im Vorfeld nicht sagen. Sie wird aber sicher dem Realschulniveau entsprechen.

Welche Rückmeldungen haben Sie aus dem Kollegium bekommen?

Die Verschiebung war das Kollegium und für mich eine notwendige Maßnahme. Für uns als Schule war es ein Organisationsaufwand, keine Frage. Da hängen natürlich Vertretungspläne und Aufsichtspläne dran. Aber einen großen Aufwand haben auch die betroffenen Kollegen. Es gibt jetzt eine Woche weniger Korrekturzeit. Damit sind sie natürlich stärker belastet. Wir haben das intern ausgeglichen, indem wir den Kollegen Korrekturtage gewähren und sie damit von der Unterrichtsverpflichtung entlasten.

Gab es in der Zwischenzeit gesonderten Gesprächsbedarf bei Schülern oder Lehrern?

Die Fachlehrer haben im Deutschunterricht mit ihren Schülern besprochen, was kommen wird und sie beruhigt. Das laufe ganz normal, das werde nur um eine Woche verschoben. Eine große Infoveranstaltung wurde nicht gemacht. Die Aufregung hat sich ja auch schnell wieder gelegt.