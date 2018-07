Realschüler lesen Kindergartenkindern vor

Lindau (lz) - Zwei Tage lang haben sich Schüler und Lehrer der Realschule im Dreiländereck im Zuge der Projekttage in zwölf verschiedenen Projektgruppen auf völlig unterschiedliche Art und Weise mit dem neu formulierten Leitbild auseinandergesetzt, dieses sogleich eifrig umgesetzt und die Ergebnisse anschließend am 24. Juli auf dem Schulfest der Schulfamilie präsentiert. Das Leitbild lautet: „Wir leben ein freundschaftliches Miteinander, das von Respekt und Fairness geprägt ist. Wir machen uns bereit für die Zukunft, indem wir lernen, Verantwortung für uns und andere zu übernehmen. Für die Herausforderungen der Berufswelt sind wir gewappnet, da wir unsere Stärken kennenlernen und unsere Leistungen anerkennen und fördern.“

Eine der Projektgruppen, unter der Leitung von Nadja und Peter Koerner, beschäftigte sich dabei mit dem sozialen Aspekt dieses Leitbilds, und machte sich Gedanken dazu, wie man ein „freundschaftliches Miteinander“ umsetzen könne und zugleich die Möglichkeit habe, „Verantwortung zu übernehmen“. So entstand das Projekt „Sei sozial genial – werde Lesepate!“ in Kooperation mit der Kindertagesstätte Villa Engel, in dem es sich die 18 Schüler zum Ziel gesetzt hatten, am Ende der zwei Tage für zirka 40 Kindergartenkinder in Kleingruppen verschiedenste Bücher inklusive kreativer Umsetzung vorzulesen.

Unterstützt wurden die fleißigen Jugendlichen in ihren Vorbereitungen von der Lindauer Literaturpädagogin Christine Wörsching, die die Projektgruppe neben der Bereitstellung einer umfangreichen Bücherauswahl mit vielen Tipps zum richtigen Vorlesen und ideenreichen Präsentieren von Lesevorträgen enorm bereicherte.

So machten sich die Schüler der 5. bis 9. Jahrgangsstufe nach der Bücherauswahl und der Gruppeneinteilung sogleich am ersten Projekttag begeistert daran, die Ideen zu ihren Büchern in die Tat umzusetzen. Planeten unseres Sonnensystems wurden gebastelt, Plüschlöwen plantschten mit Quietsche-Entchen im simulierten Meer und der kleine Eisbär Lars schwamm in einer Kiste in echtem Wasser und hüpfte beim Vorlese-Stichwort auf den Rücken eines Miniatur-Wals. Und während Lisa im Bilderbuchkino schon wütend wurde, tollten die Olchis imaginär durch die Müllkippe und Hamster Billy „schoss“ auf einen Wurm. Schnell wurden die Texte lebendig und die Gruppe war bereit für die Kindergartenkinder am zweiten Tag.

Nach einem gemeinsamen Frühstück im Pausenhof wurden immer sechs Kindergartenkinder einer Schülergruppe zugeteilt, die Präsentationen konnten endlich beginnen. Obwohl einigen Schülern die Aufregung morgens noch deutlich anzusehen war, übertraf deren Umsetzung alle Erwartungen. Gespannt lauschten die kleinen, zukünftigen Leser den „Großen“ und hingen beim Vorlesen förmlich an deren Lippen. Die Schüler haben es geschafft, Freude am Lesen zu vermitteln und den Kindergartenkindern eine positive Haltung zum Lesen weiterzugeben.

Zum Abschluss bekamen alle Kinder der Villa Engel verschiedene Pixi-Bücher geschenkt, die von der Lindauerin Sandra Leipner gespendet wurden. Diese Büchlein können die Kleinen nun als Anlass nehmen, um sich zuhause an diese schöne Art der durchaus wichtigen Leseförderung zu erinner. Direkt nach den Projekttagen haben sich einige Schüler bereit erklärt, für die kommenden Schuljahre weiter als Lesepaten zu fungieren. Und so wird die Realschule im Dreiländereck versuchen, den sozial so wichtigen Posten des Ehrenamts mit Hilfe von Lesepaten an ihrer Schule auf- und auszubauen, um erneut Kinderaugen und -ohren glücklich zu machen.