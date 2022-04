Realismus und Impressionismus im Kunstmuseum Hohenkarpfen

Die Kunststiftung Hohenkarpfen zeigt noch bis 24. Juli eine zweifache Retrospektive der beiden Maler Paul von Ravenstein und Armin Reumann.

Die Landschaftsmalerei der Akademien in Karlsruhe und München zwischen Realismus und Impressionismus wird exemplarisch beleuchtet durch den Vergleich der beiden Maler Paul von Ravenstein (Breslau 1854 – 1938 Karlsruhe) und Armin Reumann (Sonneberg in Thüringen 1889 – 1952 Jena). Dabei stehen sich die beiden Kunstrichtungen weniger als Gegensätze gegenüber, sondern streben weg vom Idealismus und suchen als Ausprägungen eines Naturalismus nach der Wiedergabe und Deutung der Wirklichkeit, heißt es in einer Vorschau des Museums.

Die Ausstellung ist Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Kunsthistorische Führungen werden jeden Mittwoch um 17 Uhr und jeden ersten Sonntag im Monat um 16 Uhr sowie nach Vereinbarung angeboten.