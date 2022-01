Reaktivierung der LEA in Meßstetten ist vorerst vom Tisch

Die Reaktivierung der Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge auf dem Gelände der ehemaligen Zollernalb-Kaserne in Meßstetten ist zumindest vorerst vom Tisch. In einer Pressemitteilung vom Donnerstag verweist das baden-württembergische Justizministerium auf wieder geringeren Zugangszahlen, die stabilere Lage in Belarus und den erfolgreichen Ausbau an anderen Standorten. Die daraus folgende Entscheidung teilte Ministerin Marion Gentges Vertretern der Stadt Meßstetten und des Zollernalbkreises in persönlichen Gesprächen am Donnerstag mit.

Aufgrund der im zweiten Halbjahr 2021 deutlich angestiegenen Zugangszahlen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes, die aufgrund der Pandemie nur eingeschränkt belegt werden können, und der zu diesem Zeitpunkt zugespitzten und dynamischen Lage in Belarus hatte das Ministerium der Justiz und für Migration im November eine umfangreiche Prüfung der Verfügbarkeit weiterer möglicher Liegenschaften in Baden-Württemberg eingeleitet. Dazu gehörte auch die ehemalige Landeserstaufnahmeeinrichtung Meßstetten.

Die Prüfung ergab, dass eine Reaktivierung der LEA in Meßstetten rechtlich möglich wäre. „Aufgrund der inzwischen geringeren aktuellen Zugangszahlen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes, der gegenwärtig stabileren Lage in Belarus und des erfolgreichen Ausbaus an anderen Standorten ist die Aktivierung der ehemaligen Landeserstaufnahmeeinrichtung aber derzeit nicht notwendig“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

Darin wird Marion Gentges so zitiert: „Die Situation im zweiten Halbjahr 2021 und insbesondere die undurchsichtige Lage in Belarus haben es unumgänglich gemacht, auch eine vorübergehende Nutzung der verfügbaren Kapazitäten in Meßstetten zu prüfen. Dabei war stets klar: Auf diese wird das Land nur zugreifen, wenn es eine außergewöhnliche Lage erforderlich macht. In einer solchen befinden wir uns, auch wenn längerfristige Prognosen über Migrationsbewegungen nie möglich sind, jedenfalls derzeit nicht. Daher können wir von einer möglichen Reaktivierung der Landeserstaufnahmeeinrichtung Meßstetten in der aktuellen Lage absehen.“

Auch Frank Schroft, Bürgermeister der Stadt Meßstetten, meldete sich am Donnerstag mit einer Pressemitteilung zu Wort. „Ministerin Marion Gentges hat mich telefonisch darüber informiert, dass das Justizministerium eine Reaktivierung der ehemaligen Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber am Standort Meßstetten derzeit nicht weiterverfolgen wird“, heißt es darin.

Er rechne es der Ministerin hoch an, dass sie von einer Reaktivierung der Landeserstaufnahmestelle absieht, so Schroft. Damit könne der Konversionsprozess weiter vorangebracht werden. „Das schafft Planungssicherheit und Klarheit für unsere großen Bemühungen, einen interkommunalen Industrie- und Gewerbepark auf dem Areal der ehemaligen Zollernalb-Kaserne auszuweisen.“ Er bedanke sich auch im Namen des Gemeinderats bei allen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten mit der Stadt solidarisiert und sie unterstützt haben.

Im vergangenen Jahr waren laut Justizministerium mehr als 18 000 Migrantinnen und Migranten nach Baden-Württemberg gekommen, wo sie in den Erstaufnahmeeinrichtungen aufgenommen wurden. Das seien mehr als doppelt so viele wie 2020, heißt es in der Pressemitteilung des Ministeriums. Zudem stünden in den Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie deutlich weniger Plätze zur Verfügung als vorgesehen.

Der Monat mit den meisten Direktzugängen 2021 war der Oktober. Im November (um rund 500) und im Dezember (um weitere rund 400) fiel die Zahl jeweils deutlich geringer aus. Bis zum Jahreswechsel sei es zudem gelungen, in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes 900 zusätzliche Plätze zu schaffen, von denen 760 vorübergehend und 140 dauerhaft zur Verfügung stehen.