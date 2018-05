RCL startet in Wettkampfsaison 2018

Vergangenen Wochenende ist die 20. Kauferinger Welfenregatta für den Ruderclub Lindau der Auftakt in die Regattasaison gewesen. Mit zwei gesteuerten Gig-Doppelvierern in unterschiedlichen Klassen ging der Ruderclub Lindau (RCL) an den Start. Laut Pressebericht gab es unterm Strich zwei fünfte Plätze.

Gerudert wurde auf dem Lech: ein für die angereisten Ruderer vom Bodensee ein absolut ungewohntes Terrain – wird doch der Hinweg mit und der Rückweg gegen die Strömung gerudert.

Das erste Rennen für den RC Lindau bestritt die Jugend mit Felix Biermann am Schlag, Moritz Wicker, Patrick Menzel und Bugmann Jannis Bothner. Bei ihrem allerersten Rennen über eine Distanz von drei Kilometern erkämpfte sich das Lindauer Team in einem Acht-Boote-Teilnehmerfeld den fünften Rang. Nach der Siegerehrung der Jungs ging der Frauen-Vierer mit Schlagfrau Claudia Reinartz, Karin Klose, Clementine Kraus und Bugfrau Margot Poschner aufs Wasser. Dieses Boot musste sich auf einer sechs Kilometer langen Strecke beweisen. Nach einem kräftezehrenden Rennen durfte auch dieses RCL-Team mit einem fünften Platz von insgesamt 27 gestarteten Booten in dieser Klasse zur Siegerehrung schreiten.

Beide Mannschaften wurden von Gabi Eisenbarth auf ihre guten Platzierungen gesteuert.