RB-Vorstandschef: Erweiterte Sportführung vorstellbar

Vorstandschef Oliver Mintzlaff kann sich ab Sommer auch eine erweiterte Sportführung beim sächsischen Fußball-Bundesligisten vorstellen.

„Wir werden auf jeden Fall einen Sportchef haben, der wird zum Start des Trainingslagers bei uns auf dem Hof sein. Er wird rechtzeitig in unsere Planungen und Strategien mit eingebunden“, sagte Mintzlaff nach der Mitgliederversammlung in einer Medienrunde. Er könne sich darunter auch noch einen Sportdirektor vorstellen, denn die sportlichen Aufgaben seien enorm, zudem wolle RB „internationaler werden“, kündigte Mintzlaff an.

Zudem plant der RB-Boss den Neubau der Geschäftsstelle in der Nähe der Trainingsakademie am Cottaweg. Man habe sich unter fünf Architektenvorschlägen für einen entschieden. „Wir haben das der Mitgliederversammlung vorgestellt. Der Baubeginn ist Anfang nächsten Jahres geplant. Der Bauzeitraum liegt bei 18 bis 24 Monaten“, erklärte Mintzlaff.

