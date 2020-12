RB Leipzig dominiert Süd-Osten-Division der FIFA 21 VBL CC

Von Deutsche Presse-Agentur und Matthias Röder

Es ist ein Schlag für Wintersportler, aber auch für die österreichische Tourismuswirtschaft. Die Regierung in Wien hat die bisher so lukrativen Weihnachtsurlaube im Land praktisch unmöglich gemacht.

Eine zehntägige Quarantänepflicht für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten - dazu zählt laut Definition auch Deutschland - in der Zeit zwischen kurz vor Weihnachten und dem 10. Januar spricht gegen die Pistengaudi am Arlberg, in Kitzbühel oder Saalbach-Hinterglemm.