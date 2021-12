Ravensburger Weihnachtscircus startet in die Spielzeit 2021/22

Die Politik in Baden-Württemberg sorgt für Planungssicherheit bei den kulturellen Veranstaltungen: „Wir spielen“, sagt Elmar Kretz vom Ravensburger Weihnachtscircus, und ist überzeugt, dass er seinen Besuchern ab dem 23. Dezember bis zum 9. Januar im Palastzelt vor der Oberschwabenhalle eine gute Zeit bescheren kann. „Der Ticketverkauf läuft, die Artisten stehen in den Startlöchern, das wird eine richtig gute Show.“ Derzeit ist das Team des Ravensburger Weihnachtscircus vor allem mit dem Aufbau der beiden Zelte beschäftigt. „Die Belegung wird bei 50 Prozent liegen“, zeigt sich Elmar Kretz zuversichtlich. In Sachen Hygiene hat er den ganzen Sommer über an einem funktionierenden Konzept gearbeitet. Ein neues, großes Vorzelt sorgt dieses Jahr in Ravensburg für reichlich Platz in den Pausen. Die Zuschauer werden über drei separate Zugänge auf ihre Plätze begleitet – langes Anstehen entfällt somit. Ein Belüftungssystem über der Kuppel sorgt für Frischluft während der Show. Für den Zutritt ins Zirkuszelt gilt nach aktuellem Stand die 2G+-Regel. Tests vor Ort sind möglich. Für sein über zweistündiges Programm hat Elmar Kretz die internationale Spitzenklasse nach Ravensburg eingeladen. „Das ganze Team kann es kaum erwarten, den Zuschauern eine gute Zeit zu bereiten“, verrät Elmar Kretz die Stimmung hinter den Kulissen. „Nach der langen Spielpause sind die Artisten, die Tiere und das ganze Personal maximal motiviert.“ Tickets gibt es unter www.winter-circus.de.