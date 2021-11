Ravensburger U17-Eishockeyspieler mischen ganz vorne mit

Zweiter Coup der U17 des EV Ravensburg. Eine Woche nachdem sie den damaligen Tabellenführer Klostersee gestürzt haben, waren die Oberschwaben auch beim zweiten Topteam der Liga, dem EHC Bayreuth, mit 5:2 erfolgreich. Einen klaren Erfolg gab es auch für die U15 des EVR.

U17, Bayernliga: EHC Bayreuth – EV Ravensburg 2:5 (1:0, 0:3, 1:2). – Ab jetzt mischt Ravensburg laut Mitteilung ernsthaft um den Aufstieg in die Deutsche Nachwuchsliga der U17 mit. Die Gastgeber präsentierten sich erwartet stark und gingen bereits in der fünften Minute in Führung. Der EVR hielt den Rückstand jedoch in Grenzen und sich damit alle Optionen offen. Diese ergaben sich im zweiten Drittel. Zunächst glich Alexander Nidens in der 25. Minute aus. In der 30. Minute traf Philip Wirz auf Vorarbeit von Daniel Kern zum 2:1. In der 39. Minute war es umgekehrt: Wirz legte vor, Kern traf zum 3:1. Dieses Ergebnis hatte bis zur 59. Minute stand, als erneut Kern im Alleingang gegen die alles nach vorne werfenden Bayreuther das 4:1 markierte. Nur 28 Sekunden später stand es durch Daniel Pogorelov sogar 5:1. Bayreuth kam in der Schlussminute gegen den stark haltenden EVR-Goalie Nikita Manuilov noch zum 2:5. Strafen: Bayreuth 14 Minuten, Ravensburg 16 Minuten.

U15, Bayernliga: EV Ravensburg – VER Selb 7:3 (1:1, 2:1, 4:1). – Einen gelungenen Start in die Hauptrunde feierte die U15 des EVR. Nach einem 1:1 im ersten Drittel stand nach dem zweiten Abschnitt eine knappe 3:2-Führung für Ravensburg auf der Anzeigentafel. Im Schlussabschnitt baute der EVR die Führung auf vier Tore und damit einen doch noch klaren Auftakterfolg aus. Strafen: Ravensburg 12 Minuten, Selb 10 Minuten.

U13, Bayernliga: EV Ravensburg – HC Landsberg 8:7 (1:3, 4:2, 3:2). – Zum Abschluss der Vorrunde boten die beiden Mannschaften den rund 70 Zuschauern beste Eishockeyunterhaltung. Es war nicht nur ein spannendes, sondern auch technisch sehr gutes Jugendspiel. 1:3 lag der EVR zur ersten Drittelpause zurück. Mit drei Treffern innerhalb von zwei Minuten drehten die Oberschwaben im zweiten Drittel den Spielstand auf 4:3. Landsberg war aber postwendend wieder da und mit 5:5 ging es in die zweite Pause. In der 49. und 52. Minute legte der EVR die entscheidenden beiden Treffer zum 8:6 vor. Zwei Minuten vor dem Schluss war Landsberg zwar wieder auf 7:8 dran und es entwickelten sich dramatische Schlusssekunden, die Ravensburg aber überstand.