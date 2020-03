Ravensburger Spieleland verschiebt seinen Saisonstart

Vor dem Hintergrund der schnellen Ausbreitung des Coronavirus hat sich das Ravensburger Spieleland in Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Verbänden entschieden, den Saisonstart auf voraussichtlich 1. Mai zu verschieben. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, sollen dafür alle für das Jahr 2020 geplanten Ruhetage gestrichen sowie die Saison bis zum 4. November verlängert werden.

Am Samstag vor Ostern, 4. April, wollte das Ravensburger Spieleland in Liebenau eigentlich in seine 23. Saison starten. Doch aufgrund der aktuellen Entwicklung des Coronavirus bleibt der Park voraussichtlich bis Anfang Mai geschlossen. „Manchmal steht man im Leben vor Situationen, die man sich definitiv anders gewünscht hätte. Da dem Ravensburger Spieleland der Schutz und die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter besonders am Herzen liegt, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass eine Verschiebung des Saisonstarts die einzig richtige Entscheidung ist“, sagt Siglinde Nowack, Geschäftsführerin des Ravensburger Spielelands. Gleichzeitig werden alle für die Saison 2020 geplanten Ruhetage entfallen und die Saison bis zum 4. November verlängert, sodass die Besucher in den vollen Genuss des Freizeitparks am Bodensee kommen. Familien können sich dann auf Fahrspaß mit der neuen Kakerlakak-Riesen-Schaukel freuen. Die ist nämlich die XXL-Version des mit mehreren Preisen ausgezeichneten Kinderspiels „Kakerlakak“. Zudem erwartet die Besucher neben einem neuen Buchshop mit Café im 4D-Action-Kino der neue Film „Peter Pan“. Und auch im Maus Kino, das mit 3D aufwartet, zieht mit „Der kleine Prinz“ ein neuer Film ein. Voraussichtlich ab dem 1. Mai wird das Ravensburger Spieleland für seine Besucher die Tore öffnen.

Zudem teilt das Unternehmen auf seiner Homepage mit, dass geplante Aktionen zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden werden: So soll der Saisonstart voraussichtlich am 1. Mai gefeiert werden. „Zwar keine Oster-eier, dafür XXL-Puzzleteile könnt ihr während der Pfingstferien bei uns im Park suchen. Wer ein Puzzleteil findet, bekommt eine Überraschung.“ Und: Die „Winterkinder-Aktion“ solle vom 18. bis 28. Mai stattfinden. In dieser Zeit können alle Kinder, die außerhalb der Saison Geburtstag hatten, ihren kostenlosen Geburtstag in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen nachholen.