Ravensburger Spieleland bietet online „Herbstpass“ an

Meckenbeuren (sz) -Das Ravensburger Spieleland macht Kunden ein Sparangebot.Im Internet können Interessierte für einmalig 62 Euro pro Person einen „Herbstpass“ für den Freizeitpark erwerben. Sie können das Spielaland damit so oft besuchen wie sie möchten, heißt es in einer Pressemitteilung. Der „Herbstpass“ kann ausschließlich online erworben werden. Bis zum Saisonfinale am Sonntag, 4. November, ist die Karte gültig. Außerdem gibt es für Familien mit dem „Herbstpass“ Preisnachlässe in allen Shops und Restaurants, teilt das Spieleland mit.

Mit dem Themenbereich Brio World, der neuen Fahrattraktion Wellenreiter und dem Abenteuer-Parcours „Wilder Hühnerstall“ gibt es in der Jubiläumssaison des Ravensburger Spielelands so viele Neuheiten wie noch nie zu entdecken. Mit dem Herbstpass haben Besucher die Möglichkeit, die mehr als 70 Attraktionen in acht Themenwelten noch bis zum Saisonende ausgiebig zu erleben. Das Angebot für 62 Euro pro Person beinhaltet den kostenlosen Parkeintritt, freies Parken und zehn Prozent Nachlass in allen Shops und Gastronomieeinheiten des Freizeitparks. Im Museum Ravensburger und der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim erhalten Familien mit einem Herbstpass außerdem 50 Prozent Rabatt auf die Tageskarte.

Ab Erntedank am 7. Oktober dürfen kleine und große Gäste wieder ihre selbst geschnitzten Kürbisse abgeben. Zum ersten Mal werden in diesem Jahr an mehreren Terminen Kürbis-Schnitzkurse für Kinder angeboten. Alle Kürbisse werden auf dem neuen Class-Fahrzeug-Parcours „Auf dem Bauernhof“ ausgestellt und im Anschluss von einer Jury prämiert. Die Gewinner können sich über Spieleland-Preise freuen.