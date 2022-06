Ravensburger Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht in Weststadt

Ravensburg (sz) - Zeugen sucht die Polizei nach einem Parkrempler mit anschließender Fahrerflucht in der Ravensburger Weststadt. Der Vorfall ereignete sich bereits zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, in der Mittelöschstraße vor der Volksbank. Der Unbekannte beschädigte einen geparkten schwarzen Ford Fiesta am hinteren linken Radkasten. Laut Polizei flüchtete er, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 4000 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei Ravensburg unter der Rufnummer 0751/803-3333.