Ravensburger Firmen spenden Laptops fürs Homeschooling

Die Ravensburger Unternehmen Vetter, Ravensburger und Voith haben gemäß einen eigenen Presseschreiben mit Laptopspenden zum Erhalt der Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit in Zeiten von Homeschooling beigetragen.

Durch die Corona-Pandemie kommt digitalen Medien im Bildungsbereich eine große Bedeutung zu. Für das Homeschooling benötigen die Schüler ein geeignetes Endgerät, doch nicht in jeder Familie seien die technischen Voraussetzungen hierfür gegeben, so die Pressemitteilung. Die Stadt Ravensburg initiierte deshalb mit Ravensburger Unternehmen eine Deckung des akuten Bedarfes an Endgeräten.

Mit einer Spende von 40 Laptops unterstützte die Firma Vetter Pharma die Ravensburger Schulen. Die Firmen Voith und Ravensburger stellten jeweils 20 Spendenlaptops zur Verfügung. Die Laptops wurden vor den Sommerferien an die Ravensburger Schulen ausgegeben. Der Verleih an die Schüler erfolge bedarfsorientiert über die Schulen. Ab Herbst stelle die Stadt weitere Endgeräte über das Leihprogramm des Landes zur Verfügung, so das Schreiben abschließend.