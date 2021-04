Ravensburger Film wird in Rostock gezeigt

Mit dem Kurzfilm „P“ beteiligt sich Ravensburg am 18. Fish – Filmfestival im Rostocker Stadthafen. Vom 29. April bis 2. Mai 2021 findet das Festival statt. Wie die Veranstalter mitteilen, kann das Publikum die Filme und GEspräche von zu Hause aus verfolgen, statt wie in den Jahren zuvor an den Pilgerstätten entlang des Rostocker Warnow-Ufers.

Ein Kurzfilm aus Ravensburg wird im Festivalprogramm gezeigt und bewertet. Der Animationsfilm „P“ beschäftigt sich mit der intimen und genussvollen Hingabe eines Individuums zu seinem innersten. „Ich“, sowie die Konfrontation mit starken Schamgefühlen und der eigenen Wirkungsweise nach Außen, sobald Illusion des gestärkten Seins durchbrochen wird, heißt es in der Ankündigung.

Drei Wettbewerbe präsentieren die besten Kurzfilme junger Filmschaffender aus Deutschland und dem Ostseeraum, die im Anschluss an das viertägige Festival prämiert werden. Insgesamt werden 43 Kurzfilme aus 600 Einreichungen präsentiert und Filmgespräche mit den Filmschaffenden per Videoschalte oder vor Ort geführt. In Rostock wird die Jury für die Wettbewerbe Junger Film, Offshorts sowie den Medienkompetenzpreis MV 2021 live die gesehenen Filmen besprechen und über die Preisvergabe abstimmen. Zusätzlich kann das Publikum per Online-Voting für den Publikumspreis abstimmen.

Der Hauptpreis der Kategorie „Junger Film“ ist der mit insgesamt 7000 Euro dotierte „Film des Jahres“. Weitere Preisgelder werden durch den Goldfish, dem Popfish, dem Ostseefish, dem Sputnik Preis und dem Kugelfish vergeben. Außerdem gibt es einen Publikumspreis, der vom Publikum durch PayPal-Spenden zusammengetragen wird.

Informationen zum Festival, dem Online-Programm sowie Updates zur Durchführung sind ab sofort auf der Festivalwebsite www.fish-festival.de zu finden. Im Fish-TV lässt sich das gesamte Programm des Filmfestivals bequem und sicher überall online verfolgen,