Tierische Rettungsaktion: Ravensburger Feuerwehr rettet Eule aus Kaminofen

Einen ordentlichen Schreck bekamen die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ravensburger Nordstadt: Als sie am Dienstagvormittag in ihren Kaminofen schauten, blickten ihnen Eulenaugen entgegen. Der Vogel hatte sich offenbar über den Kamin in den Ofen verirrt und kam von alleine nicht wieder raus.

Ofen war außer Betrieb

Die Bewohner riefen daraufhin die Feuerwehr, die gegen 10.15 Uhr mit drei Leuten anrückte. Die Männer fingen die Eule mit einem Netz ein. Glücklicherweise war der Ofen, in dem sie bei ihrem unfreiwilligen Ausflug landete, zu diesem Zeitpunkt gerade außer Betrieb.

Die Feuerwehrleute entließen den Vogel dann noch vor Ort wieder in die Freiheit. Der Einsatz dauerte nach Informationen von Feuerwehrsprecher Pascal Bachmann rund eine halbe Stunde.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr holten das Tier mit einem Netz aus dem Kamin und entließen die Eule wieder in die Freiheit. (Foto: Feuerwehr Ravensburg)

Tierrettung, so Bachmann weiter, gehöre in der Tat zu den offiziellen Pflichtaufgaben der Feuerwehr. Auch wenn derartige Einsätze nicht eben alltäglich seien, komme es doch immer wieder vor, dass seine Kollegen zu ähnlich gelagerten Fällen gerufen werden. In den Sommermonaten wurde die Feuerwehr beispielsweise geholt, weil sich ein verletzter Fuchs in einem Kellerabgang versteckt hatte. Die Einsatzkräfte brachten den Fuchs dann zum Tierarzt.