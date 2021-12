Ravensburger AG unterstützt Betroffene der Flutkatastrophe

Auf Einladung des Innenministers von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, wurden am 14. Dezember in Düsseldorf mehr als 700 Ravensburger Fluthilfe-Gutscheine an Vertreter der am schwersten betroffenen Regionen übergeben.

In einer kurzen Ansprache lobte Minister Reul die Ravensburger AG für diese „bemerkenswerte Initiative“ und bedankte sich laut einer Pressemitteilung für die großzügige Unterstützung: „Über die Gutscheine freuen sich hoffentlich viele Kinder und auch deren Eltern, die nun ein Weihnachtsgeschenk mehr unter den Christbaum legen können. Für viele Menschen in den besonders schwer betroffenen Regionen wird dieses Weihnachtsfest anders werden, aber wir hoffen, dass wir Kindern, Jugendlichen und Familien eine Freude mit den Gutscheinen machen können.“

Michaela Magin, PR Managerin bei Ravensburger, die das Projekt betreut, sagte: „Uns ist wichtig, dass unser Beitrag direkt bei den Familien und Bildungseinrichtungen ankommt. Wir danken sehr, dass dies durch unsere Zusammenarbeit gelingt.“

Wie das Unternehmen mitteilt, erhalten rund 1000 Familien und 300 Bildungseinrichtungen aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Fluthilfe-Gutscheine im Gesamtwert von über 200 000 Euro. Familien können sich mit dem Gutschein Produkte im Wert von bis zu 50 Euro im Ravensburger Online-Shop aussuchen, Bildungseinrichtungen wie Grundschulen, Kindergärten und Kindertagesstätten erhalten Gutscheine für Spielwaren und Bücher aus dem Ravensburger Sortiment, die sie nach individuellem Bedarf im Wert von je 500 Euro auswählen.