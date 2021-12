Ravensburg zeigt Flagge mit einem eigenen Bio-Kaffee aus Fairem Handel

„Ravensburg – Wir handeln fair“ – unter diesem Motto haben sich Stadtverwaltung, Wifo und das Fair Trade-Unternehmen WeltPartner zusammengetan und einen Bio-Kaffee aus Fairem Handel entwickelt. Das gibt das Amt für Kommunikation der Stadt Ravensburg in einer Mitteilung bekannt. Als konsequenter Schritt wird der Kaffee in hochwertiger Fair Trade & Bio-Qualität bereits seit Wochen in den Büros der Stadtverwaltung ausgeschenkt – nun ist dieser besondere Kaffee, dessen Etikett bewusst in blau-weiß und mit der modern angedeuteten Silhouette des Mehlsacks von der Agentur d-werk gestaltet wurde, auch im Handel erhältlich.

Der „Ravensburger Turmkaffee“ hat seinen Ursprung im Anden-Hochland im Norden von Peru und wird dort von einer Genossenschaft, bestehend aus Kleinbauernfamilien angebaut. Für ihre reinen Arabica-Kaffeebohnen erhalten die Genossenschaftsmitglieder vom Kaffeeimporteur WeltPartner faire Preise sowie regelmäßige Vorfinanzierungszahlungen. Damit können die peruanischen Landwirte ihr Familieneinkommen dauerhaft verbessern und schaffen den Ausweg aus der vorherrschenden Armut.

Auch die Nachhaltigkeit spielt beim Turmkaffee eine wichtige Rolle: Die Kaffeetüten enthalten bewusst keine Aluminiumschicht, bieten aber dennoch vollen Aromaschutz. Der Versand des Kaffees an alle Büros der Stadtverwaltung Ravensburg erfolgt CO2-neutral. Seit Freitag, 26. November, steht der Ravensburger Turmkaffee zum Verkauf: im Weltladen Ravensburg, der Tourist Information, bei Charlie’s - Coffee, Food & Wine, im ViktualienMARKT und bei Trend Reischmann – weitere Verkaufsstellen in und um Ravensburg sollen bald folgen.