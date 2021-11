Ravensburg-Weingartener Kunstverein wählt seinen Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitgliederversammlung mit Wahlen in Corona-Zeiten? Der Ravensburg-Weingartener Kunstverein lud am 18. November zur diesjährigen Hauptversammlung in die VHS Ravensburg ein und bot neben der Präsenzveranstaltung auch Briefwahl an. Wer wollte, konnte sich am Abend online dazuschalten.

Nach den Berichten von Vorsitzenden, Schatzmeister und Kassenprüfer wurde der gesamte Vorstand entlastet und ohne Gegenstimme wiedergewählt.

Nun können angefangene und neugedachte Projekte weiter entwickelt werden. Der Ravensburg-Weingartener Kunstverein feiert 2022 sein 10-jähriges Bestehen und möchte dies zum Anlass für eine bunte Reihe von Veranstaltungen nehmen. So soll es über das Jahr verteilt neben einer weiteren Ausstellung im Heilig-Geist-Spital im Mai und den „offenen Ateliers“ im Herbst auch ein Symposium der Kunstvereine geben. Ermöglicht wird dessen Beginn durch den Alwa-Preis „Leben ist laut“, den der Kunstverein jüngst für die Aktion „Farbflecken“ erhalten hat.