Ravensburg wartet weiter auf den ersten Saisonsieg

Dem Kehler FV gelang am fünften Spieltag der Fußball-Oberliga der lang ersehnte erste Saisonsieg. Ein Kopfballtreffer von Dennis Kaiser in der 81. Minute entschied am Mittwoch eine spannende Partie. Der Aufsteiger FV Ravensburg hingegen wartet immer noch auf den ersten Oberliga-Dreier.

Die Partie in Kehl (gegenüber von Straßburg) ging Ravensburg in einer veränderten Formation an. Weil sich Johannes Joser in der vergangenen Woche verletzte und Sebastian Mähr noch verletzt fehlte, setzte Trainer Gerhard Rill auf neue Defensivkräfte. Neben Manuel Litz stand Steffen Wohlfarth in der Innenverteidigung, Harun Toprak rückte als Rechtsverteidiger nach hinten. „Ich wollte die Abwehr stabilisieren“, sagte Rill. „Steffen hat das mit seiner Erfahrung auch gut gemacht.“

Warum es dennoch nicht geklappt hat? „Wenn man keine Tore schießt, kann man nicht gewinnen. Vor der Pause hatten wir zwei, drei gute Chancen, einen Treffer zu markieren. Nach dem Wechsel war es ein typisches 0:0-Spiel. Die Niederlage ist sehr bitter“, so Rill. Wer gedacht hatte, die Gäste seien nach der über dreistündigen Anreise müde, sah sich zunächst getäuscht, denn die Anfangsphase gehörte eindeutig den Oberschwaben. Nach einer Viertelstunde hatte Andreas Kalteis die erste große Möglichkeit. Der Angreifer schoss den Ball aber aus zwölf Metern knapp am langen Pfosten vorbei.

Die Gastgeber wirkten nach dem holprigen Start in die Saison anfangs etwas verkrampft, fanden aber nach 20 Minuten besser in die Partie und hatten ihrerseits eine gute Torchance. Nach einem Pass von Benchenane über die Ravensburger Viererkette schoss Marcel Halfmann den Ball aus zwölf Metern etwas überhastet freistehend über die Querlatte (21.). In der Folge entwickelte sich eine muntere Partie, beide Teams suchten den Weg zum Tor. In der 27. Minute war wieder Ravensburg am Zug. Erneut war es Kalteis, der nach einem schönen Zuspiel von Daniel Di Leo Kehls Torhüter Tobias Kornmaier bereits umspielt hatte, vom KFV-Keeper im Abschluss aber noch entscheidend gestört wurde. Die nächste große Möglichkeit bot sich zehn Minuten später den Gastgebern, aber Bergers Direktabnahme aus acht Metern nach einem Fehler von Gästekeeper Manuel Herrmann kratzte Ravensburgs Linksverteidiger Jascha Fiesel von der Torlinie.

Rot nach Ellbogencheck

Nach der Pause sahen die 400 Zuschauer ein ganz anderes Fußballspiel. Die Gastgeber nahmen sofort das Heft in die Hand und forderten in der 49. Minute vehement einen Strafstoß, als Marcel Halfmann im Strafraum von Wohlfarth unsanft von den Beinen geholt wurde. Schiedsrichter Schroeter ließ aber weiterspielen.

Kehl blieb spielbestimmend, konnte sich aber keine nennenswerten Torchancen erarbeiten. Ravensburg stand tiefer und verlegte sich aufs Kontern. Nach einem Kehler Ballverlust in der Vorwärtsbewegung setzte sich der eingewechselte Simon Wetzel in der 60. Minute auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch und passte den Ball auf Boneberger, der von der Strafraumgrenze aber über den Querbalken zielte. Dies sollte die letzte nennenswerte Offensivaktion der Gäste bleiben.

KFV-Trainer Bora Markovic setzte alles auf eine Karte und brachte mit Tarik Aras, Martin Weschle und Victor Anstett drei Offensivspieler. Das Spiel der Kehler wurde auch druckvoller. In der 81. Minute war es so weit: Dennis Kaiser hatte nach einem Eckball keine Mühe, den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 einzunicken. Einen Wermutstropfen musste der KFV aber noch schlucken, denn in der dritten Minute der Nachspielzeit bekam Frank Berger nach einem angeblichen Ellbogencheck an Boneberger die Rote Karte.

Kehler FV – FV Ravensburg 1:0 (0:0) – Tor: 1:0 Dennis Kaiser (80.) – Schiedsrichter: Michael Schroeter (Heidelberg) – Zuschauer: 400 – FV: Herrmann – Toprak, Wohlfarth, Litz, Fiesel – Zimmermann (35. Wetzel), Fäßler, Heimgartner, Boneberger – Di Leo (78. Soyudogru), Kalteis (62. J. Klawitter).