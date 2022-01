Ravensburg U17 lässt beim Sieg einen Punkt liegen

U15-Bayernliga: EV Ravensburg – EHC Bayreuth 1:4 (0:1, 1:0, 0:3). – Der EVR hat in der Bayernliga-Hauptrunde die erste Niederlage kassiert, für Bayreuth war es der erste Erfolg. Ilja Katjuschenko glich für Ravensburg im zweiten Drittel in Unterzahl aus, das war jedoch das einzige EVR-Tor.

Die U17 des EV Ravensburg hat in der Eishockey-Bayernliga gegen Ottobrunn nur mit 4:3 nach Penaltyschießen gewonnen und damit einen weiteren Punkt im Fernduell mit Spitzenreiter Bayreuth liegen lassen. Nach vielen Strafen musste der EVR am Ende aber fast froh sein, überhaupt gewonnen zu haben.

Gegen den Gegner aus dem unteren Tabellendrittel begann Ravensburg furios, ließ aber viele Großchancen aus. In doppelter Überzahl ging Ottobrunn in Führung. Im zweiten Drittel drückte der EVR sofort auf den Ausgleich, der schon nach gut einer Minute durch Daniel Kern fällig war. Ravensburg war drückend überlegen, 70 Sekunden vor der zweiten Pause drosch David Walter den Puck zum 2:1 ins Netz. Nach einer unglücklichen Strafe für den EVR gelang Ottobrunn in Überzahl der Ausgleich.

Der EVR verlor nun etwas die Linie und Ottobrunn hielt die Oberschwaben weitgehend vom Tor weg. Sechs Minuten vor dem Ende traf Kern aber zum 3:2. Es folgte eine umstrittene Matchstrafe gegen einen Ravensburger wegen eines Kopfstoßes. Wenige Sekunden später gab es eine weitere Strafe gegen den EVR. Die doppelte Überzahl nutzte Ottobrunn erneut zum Tor. Der EVR hatte trotz Unterzahl Chancen auf den Sieg. Es ging aber ins Penaltyschießen, in dem Daniel Kern zweimal die Nerven behielt, sodass wenigstens der Zusatzpunkt in Ravensburg blieb.