Ravensburg Towerstars stellen sich auf Geisterspiele ein

Die Towerstars hatten am Donnerstag neben allen Unwägbarkeiten aufgrund der angespannten Corona-Lage auch eine gute Nachricht zu vermelden. Die Technischen Werke Schussental (TWS) sind seit 20 Jahren als Sponsor des Ravensburger Eishockeys mit dabei. „Wir wollen uns regional und langfristig engagieren“, sagte TWS-Geschäftsführer Andreas Thiel-Böhm. Bereits am legendären St.-Christina-Hang begann das Engagement des Energieversorgers. „Gerade in schwierigen Zeiten ist es immer schön, einen solch verlässlichen Partner zu haben“, meinte Towerstars-Geschäftsführer Raphael Kapzan, der lachend anmerkte: „Auf die nächsten 20 Jahre.“ (tk)