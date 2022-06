Ravensburg läuft – Weingarten gewinnt!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Weingarten/Ravensburg- Beim letzten „Ravensburg läuft“ kamen vier Teams des Gymnasium Weingarten auf das Podest. Das Bild zeigt die Mädchen der Klasse 5b, die in ihrer Altersklasse den ersten Platz belegten: Philippa Kaplan, Amélie Hartmannsberger, Malin Rief und Marie Lunge verwiesen in gut neun Minuten die anderen Teams auf die Plätze. Das Gymnasium Weingarten ist wieder einmal „löwenstark“ – auch in der Nachbarstadt Ravensburg! Foto: J. Dollnik