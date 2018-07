In einem Testspiel haben die Ravensburg Towerstars am Freitagabend gegen Straßburg mit 4:5 nach Penalty-Schießen verloren.

Vor allem mit dem Auftritt in den ersten beiden Dritteln war Towerstars-Trainer Uli Liebsch nicht zufrieden. Seine Mannschaft habe zu wenig Willen gezeigt. Die Tore für Ravensburg schossen Bob Wren, Ben Thomson, Christopher Oravec und Marco Miller. Am Sonntag treffen beide Eishockeyteams in Straßburg wieder aufeinander.